Захарова посоветовала купить карту и учебник истории Анналене Бербок

Российский дипломат Мария Захарова посоветовала главе немецкого МИДа Анналене Бербок заняться изучением геополитики.

1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок касательно усиления позиций России и Китая в Центральной Азии.

Захарова выразила свою убеждённость в том, что Бербок не знакома с понятиями первичных признаков геополитики, ввиду чего посоветовала Бербок купить учебник истории, карту и уйти в отпуск, чтобы восполнить пробелы в знаниях.