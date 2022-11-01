Захарова посоветовала купить карту и учебник истории Анналене Бербок
2022-11-01 20:05
Российский дипломат Мария Захарова посоветовала главе немецкого МИДа Анналене Бербок заняться изучением геополитики.
1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок касательно усиления позиций России и Китая в Центральной Азии.
Захарова выразила свою убеждённость в том, что Бербок не знакома с понятиями первичных признаков геополитики, ввиду чего посоветовала Бербок купить учебник истории, карту и уйти в отпуск, чтобы восполнить пробелы в знаниях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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