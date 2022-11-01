Финляндия опровергает попадание оружия с Украины в руки преступников в Евросоюзе

На сайте правоохранительных органов Финляндии появилось опровержение слов инспектора местной полиции Кристера Альгрена.

Ранее он заявил, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Евросоюзе.

Центральная криминальная полиция Финляндии заявляет, что не располагает данными о поставках в страну оружия, ранее переданного Украине.

Согласно информации, опубликованной ранее, в руки преступников могли попасть штурмовые винтовки, гранаты, пистолеты и боевые дроны с Украины.