Финляндия опровергает попадание оружия с Украины в руки преступников в Евросоюзе
2022-11-01 20:20
На сайте правоохранительных органов Финляндии появилось опровержение слов инспектора местной полиции Кристера Альгрена.
Ранее он заявил, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Евросоюзе.
Центральная криминальная полиция Финляндии заявляет, что не располагает данными о поставках в страну оружия, ранее переданного Украине.
Согласно информации, опубликованной ранее, в руки преступников могли попасть штурмовые винтовки, гранаты, пистолеты и боевые дроны с Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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