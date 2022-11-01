ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области
2022-11-01 20:25
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские бойцы обстреляли из миномётов российский приграничный посёлок Краснооктябрьский.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что сегодня днём, 1 ноября 2022 года, служащие ВСУ из миномётов расположенный недалеко от российско-украинской границы посёлок Краснооктябрьский.
Гладков уточнил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского посёлка нет, однако в трёхэтажном жилом доме были выбиты 20 окон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Кличко: в Киеве создадут более 1 тысячи пунктов обогрева для киевлян
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России