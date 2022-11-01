ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские бойцы обстреляли из миномётов российский приграничный посёлок Краснооктябрьский.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что сегодня днём, 1 ноября 2022 года, служащие ВСУ из миномётов расположенный недалеко от российско-украинской границы посёлок Краснооктябрьский.

Гладков уточнил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского посёлка нет, однако в трёхэтажном жилом доме были выбиты 20 окон.