Захарова посоветовала главе МИД Германии купить карту и учебник истории
2022-11-01 20:48
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок купить карту и учебник истории.
Таким образом Захарова ответила на призывы Бербок не допускать усиления России и Китая в Центральной Азии.
«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — такое сообщение Захарова написала в своем в Telegram.
Анналена Бербок 1 ноября посетила Узбекистан и приняла участие в переговорах в Казахстане.
Опубликовано: Светлана Репина
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