Захарова посоветовала главе МИД Германии купить карту и учебник истории

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок купить карту и учебник истории.

Таким образом Захарова ответила на призывы Бербок не допускать усиления России и Китая в Центральной Азии.

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — такое сообщение Захарова написала в своем в Telegram.

Анналена Бербок 1 ноября посетила Узбекистан и приняла участие в переговорах в Казахстане.