В Петербург для украшения города привезли настоящих египетских сфинксов и грифонов: кто же их украл

Уникальную архитектуру Санкт-Петербурга дополняли оригинальные сфинксы с грифонами, которые были созданы в далеком Египте, но однажды они были украдены.

В 1832-м году из Франции в северную столицу были доставлены оригинальные египетские грифоны. Да, именно так! Они были созданы в Египте, потом оказались во Франции и только затем перевезены в Россию, чтобы стать частью уникального архитектурного декора Санкт-Петербурга.

Спустя два года, в 1834-м году на Университетской набережной были установлены статуи привезенных сфинксов. Место было выбрано показательно, ведь это был причал, который должен был выглядеть необычно и презентабельно. Несколько позже рядом со сфинксами появились фигуры грифонов: по два для каждого сфинкса.

Но, если посмотреть на скульптурную композицию, которая венчает Университетскую набережную сегодня, то становится ясно, что грифоны сильно отличаются друг от друга. Более того, современные грифоны выглядят куда менее устрашающими нежели оригиналы. Поэтому внимательный ценитель обязательно задастся вопросом, куда исчезли настоящие грифоны?

Точного ответа на этот вопрос никто не знает и по сей день. Скорее всего они были попросту украдены неизвестными. Произошло это в конце девятнадцатого века. Найти воров, как и сами статуи, не удалось. Эксперты не единожды задавались вопросом, с какой целью кто-то их украл, но ответить на него уже нельзя.

Некоторое время пристань без ярких грифонов выглядела несколько пустой и унылой. Кстати, не все знают, что на момент проектирования гранитной набережной Константином Тоном, в качестве декоративного оформления предполагалось изготовить скульптурные композиции с конями. Их автором был известный скульптор Петр Клодт, но стоили его работы невообразимо дорого: четыреста двадцать пять тысяч рублей.

Поэтому от этой идеи пришлось отказаться. А вскоре Николай Первый приобретает во Франции египетских сфинксов, и проект причала срочно переделывают под них. Восстановить скульптуры грифонов удалось только в 1959-м году после войны. Это стало возможным, благодаря сохранившимся картинам девятнадцатого века. Разумеется, воспроизведение оказалось не совсем точным, поэтому грифоны на сохранившихся картинах и в реальности сегодня имеют некоторые различия.

Существует поверье, что можно подойти к грифону, потереть его голову, и загадать желание. И в этом случае оно обязательно сбудется. Судя по всему, многие туристы воспринимают это суеверие вполне всерьез, поскольку, если посмотреть на сегодняшних грифонов, их металлические очертания имеют характерные блестящие потертости.