Ракета ВСУ попала в здание детского сада в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об очередном обстреле украинскими военнослужащими административного центра ДНР.

Во вторник вечером, 1 октября 2022 года, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли Петровский район города.

Кулемзин добавил, что в результате обстрела одна из украинских ракет попала в здание расположенного по улице Красногоровской детского сада, масштаб разрушений которого на данный момент устанавливается.