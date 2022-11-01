Ракета ВСУ попала в здание детского сада в Донецке
2022-11-01 21:03
Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об очередном обстреле украинскими военнослужащими административного центра ДНР.
Во вторник вечером, 1 октября 2022 года, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли Петровский район города.
Кулемзин добавил, что в результате обстрела одна из украинских ракет попала в здание расположенного по улице Красногоровской детского сада, масштаб разрушений которого на данный момент устанавливается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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