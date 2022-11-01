Кулеба: власти Киевской области срочно готовят 425 ядерных бомбоубежищ к 15 ноября
2022-11-01 21:11
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о срочной подготовке специальных бомбоубежищ в Киевской области.
1 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что специальные службы Киевской области начали экстренную подготовку 425 ядерных бомбоубежищ на базе обычных укрытий, расположенных глубоко под землёй и оснащённых средствами радиационной протекции.
При этом Кулеба отметил, что подготовка всех 425-ти ядерных бомбоубежищ в Киевской области Украины должна быть обязательна завершена к 15 ноября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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