Кулеба: власти Киевской области срочно готовят 425 ядерных бомбоубежищ к 15 ноября

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о срочной подготовке специальных бомбоубежищ в Киевской области.

1 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что специальные службы Киевской области начали экстренную подготовку 425 ядерных бомбоубежищ на базе обычных укрытий, расположенных глубоко под землёй и оснащённых средствами радиационной протекции.

При этом Кулеба отметил, что подготовка всех 425-ти ядерных бомбоубежищ в Киевской области Украины должна быть обязательна завершена к 15 ноября.