В Каховском районе Херсонской области объявлена принудительная эвакуация населения

APS
2022-11-01 21:21

Власти Херсонской области сообщили, что с 6 ноября в Каховском районе будет проходить принудительная эвакуация населения.

1 ноября пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о том, что с 6 ноября в Каховском районе будет проводиться принудительная эвакуация мирного населения.

Отмечается, что данная мера была принята учитывая высокий уровень военной угрозы, чтобы исключить возникновение жертв среди мирного населения Каховского района Херсонской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко