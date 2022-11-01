В Каховском районе Херсонской области объявлена принудительная эвакуация населения

Власти Херсонской области сообщили, что с 6 ноября в Каховском районе будет проходить принудительная эвакуация населения.

1 ноября пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о том, что с 6 ноября в Каховском районе будет проводиться принудительная эвакуация мирного населения.

Отмечается, что данная мера была принята учитывая высокий уровень военной угрозы, чтобы исключить возникновение жертв среди мирного населения Каховского района Херсонской области.