Русских женщин продавали на невольничьих рынках в Европе, как товар

В прежние века на рабовладельческих рынках Европы можно было покупать людей, и немало русских женщин было там продано.

В Европе, которую привычно считать просвещенной, на протяжении многих веков существовали невольничьи рынки. И европейцы были не прочь купить себе раба или рабыню для различных нужд. Но продавались там не только африканки. В числе рабынь было немало и женщин родом с Руси.

Флоренция, Руссильон и Венеция были своеобразными европейскими центрами работорговли, где находились самые крупные невольничьи рынки. Там-то и продавали русских красавиц. Большинство из них были захвачены ногайскими и крымскими кочевыми племенами. Сначала русских людей в большинстве случаев продавали на рынке в Кафе, которая была в те времена колониальной территорией Генуи, а сегодня это город Феодосия. Потом рабов переправляли в Турцию и Европу.

Нужно сказать, что спрос на русских рабынь был весьма высок, поэтому к ним хоть и относились как к товару, но старались сделать все, чтобы они не заболели и не погибли в дороге. Из-за опасений перед эпидемиями, пленниц даже держали некоторое время на карантине.

Генуэзские работорговцы скупали пленников у кочевников оптом за сравнительно небольшие деньги, а потом уже перепродавали много дороже. Больные, пожилые и истощенные рабы, ценились дешевле, а вот молодые и красивые девушки стоили очень дорого, поэтому их старались содержать более-менее хорошо.

Большинство рабов продавалось по сравнительно недорогой цене, и использовались они своими хозяевами для работы на плантациях, а вот красивую молодую русинку мог позволить себе не каждый. Так, максимальная цена африканской рабыни составляла сорок ливров, а русской не менее шестидесяти. Сохранились данные о продаже некоей русинки Катерины в Руссильоне за более чем две тысячи ливров. Это при том, что дом стоил тридцать ливров, а замок с участком около пятидесяти.

В Средневековой Европе был большой спрос на русских кормилиц, поэтому, покупая русинку, владелец чаще всего делал ее своей любовницей, а родившихся от этой связи детей продавал. Сама же женщина становилась кормилицей детей хозяина от официальной жены. Когда же женщина надоедала, или утрачивала привлекательность, хозяин мог отдать ее в аренду другому. Таким образом, затраченные деньги при покупке возвращались с лихвой.

Работорговля русскими людьми расцвела в то время, когда Крым принадлежал Турции. Это был едва ли не основной доход Крымского ханства. Русские же правители прекрасно понимали масштаб этого бедствия, но воевать с татарами было очень затратно. Иногда удавалось выкупать угнанных в рабство людей. Для этого даже была введен специальный налог полоняничная подать.

Работорговля пошла на убыль только после того, как Крым был присоединен к Российской империи, но произошло это тоже не сразу, а через несколько десятков лет.