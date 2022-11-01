Евросоюз предоставил Украине энергооборудование на миллионы евро

По итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон опубликовано заявление о выделении Украине 25,5 млн евро экстренной помощи на поддержание энергосистемы.

Евросоюз также предоставил украинской стороне энергооборудование на миллионы евро.

В заявлении также сказано, что на данный момент на Украине повреждено около 30% энергосистемы, а поддержка со стороны Евросоюза должна быть увеличена.

В ближайшее время планируется запустить кампанию по усилению поддержки при участии Еврокомиссии и Минэнерго Украины.