Евросоюз предоставил Украине энергооборудование на миллионы евро
2022-11-01 22:05
По итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон опубликовано заявление о выделении Украине 25,5 млн евро экстренной помощи на поддержание энергосистемы.
Евросоюз также предоставил украинской стороне энергооборудование на миллионы евро.
В заявлении также сказано, что на данный момент на Украине повреждено около 30% энергосистемы, а поддержка со стороны Евросоюза должна быть увеличена.
В ближайшее время планируется запустить кампанию по усилению поддержки при участии Еврокомиссии и Минэнерго Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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