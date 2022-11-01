Breitbart: американцы просят США проверить, на что Зеленский тратит деньги

Комментаторы издания Breitbart попросила американское правительство учредить проверку трат средств, предоставляемых Киеву другими государствами в рамках финансовой помощи.

Во вторник газета Breitbart опубликовала новость о том, что команда Джозефа Байдена намеревается выделить 50 миллиардов долларов на нужны Украины после проведения промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов.

Данная публикация разозлила многих читателей Breitbart, некоторые из которых попросили администрацию Вашингтона начать проверку трат Киевом средств, предоставляемых Украине со стороны США.

По мнению других пользователей Breitbart, Владимир Зеленский может направлять 10 процентов от передаваемых Вашингтоном денег на отправку из сыну Джо Байдена Хантеру. Также на сайте Breitbart прозвучала мысль о том, что на предоставлении финансов Украине наживаются американские оружейные компании.