Олаф Шольц рассказал, почему не спит по ночам
2022-11-02 00:05
Во время встречи с жителями города Гифхорна канцлеру Германии Олафу Шольцу задали вопрос о том, сколько часов в сутки он спит.
Шольц рассказал, что бывает по-разному, но призвал не беспокоиться за него по этому поводу.
Он также отметил, что случаются ночи, когда ему совсем не приходится спать из-за переговоров или по другим причинам, связанным с работой.
Олаф Шолц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.
Опубликовано: Светлана Репина
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