Олаф Шольц рассказал, почему не спит по ночам

Во время встречи с жителями города Гифхорна канцлеру Германии Олафу Шольцу задали вопрос о том, сколько часов в сутки он спит.

Шольц рассказал, что бывает по-разному, но призвал не беспокоиться за него по этому поводу.

Он также отметил, что случаются ночи, когда ему совсем не приходится спать из-за переговоров или по другим причинам, связанным с работой.

Олаф Шолц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.