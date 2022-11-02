«У неё есть борода»! Именно эту фразу Аннализа чаще всего слышит на улице

Из-за гормональных нарушений у девушки начала появляться растительность на лице. Всё потому, что в 13 лет ей был поставлен диагноз синдром поликистозных яичников.

Именно этот недуг спровоцировал серьёзные изменения в теле юной девушки. С тех пор жизнь Аннализы превратилась в настоящую ежедневную борьбу с собственным телом.

Очень долго девушка пыталась избавиться от растительности на лице.

Было испробовано множество средств, вот только всё впустую. Даже лазерная эпиляция не дала нужного эффекта. С того момента у девушки всегда на полочке в ванной комнате лежала бритва и стояла пена для бритья.

Вся эта ситуация начала утомлять девушку и это привело её к депрессии. Всё, что она делала, так это «путешествовала» по интернету.

Именно благодаря социальным сетям она познакомилась со своим возлюбленным! Аннализа познакомилась с Дэвидом, и у них завязался бурный роман по сети.

Они долго переписывались, и девушке очень нелегко далась встреча с Дэвидом в реальности. Она сильно переживала из-за своих внешних данных.

Дэвид рассказывает, что первое время он замечал мелкую щетину на лице возлюбленной, но не предавал ей никакого значения.

Затем они стали жить вместе и скрывать бороду девушка уже не смогла. Она рассказала всё своему возлюбленному, и он не только понял свою любимую, но и решил разом все её проблемы.

«Твоя борода лишь придаёт тебе особый шарм. Перестань беспокоиться об этом! Перестань бриться. Просто отрасти бороду и выходи за меня замуж».

Так Дэвид сделал предложение Аннализе, и вскоре они поженились. Девушка счастлива, ведь у неё такой понимающий муж, который её по-настоящему любит такой, какой её создала природа.