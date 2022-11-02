Лолита зажгла в Дубае в инфекционном халате и маске
Певица приняла участие в масштабном фестивале Parus, который с 2017-го года стал одной из ярких культурных традиций ОАЭ.
Лолита Милявская порадовала поклонников в далеком Дубае.
Певица приняла участие в масштабном фестивале Parus, который с 2017-го года стал одной из ярких культурных традиций ОАЭ.
Открыла фестиваль своим концертом эксцентричная Лолита. Звезда удивила гостей своим необычным нарядом - она вышла в инфекционном халате и медицинской маске. А также порадовала своими хитами и даже песней Моргенштерна, который сейчас живет в этой стране и считается иноагентом в РФ.
Милявская также пригласила тех, кто интересуется семинарами коуча по личностому росту Елены Блиновской лучше попросить совета у нее, сообщает Вlitz. И пообещала научить, как стать уверенным в себе и сделать профессиональную карьеру.
На фестивале также выступят группа "Ленинград", Николай Басков, Любовь Успенская и другие.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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