Лолита зажгла в Дубае в инфекционном халате и маске

Певица приняла участие в масштабном фестивале Parus, который с 2017-го года стал одной из ярких культурных традиций ОАЭ.

Лолита Милявская порадовала поклонников в далеком Дубае.

Певица приняла участие в масштабном фестивале Parus, который с 2017-го года стал одной из ярких культурных традиций ОАЭ.

Открыла фестиваль своим концертом эксцентричная Лолита. Звезда удивила гостей своим необычным нарядом - она вышла в инфекционном халате и медицинской маске. А также порадовала своими хитами и даже песней Моргенштерна, который сейчас живет в этой стране и считается иноагентом в РФ.

Милявская также пригласила тех, кто интересуется семинарами коуча по личностому росту Елены Блиновской лучше попросить совета у нее, сообщает Вlitz. И пообещала научить, как стать уверенным в себе и сделать профессиональную карьеру.

На фестивале также выступят группа "Ленинград", Николай Басков, Любовь Успенская и другие.