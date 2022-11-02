Минобороны РФ: Россия возобновляет участие в «зерновой сделке»

Пресс-служба российского Минобороны утверждает, что Москва приняла решение о возобновлении своего участия в зерновой сделке с Турцией, Украиной и ООН.

2 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Москва провела переговоры с правительством Турции, после чего приняла решение продолжить своё участие в зерновой сделке.

По словам Конашенкова, благодаря усилиям Турции и ООН Киев дал письменные гарантии того, что украинские войска не станут использовать гуманитарные зерновые коридоры для военных целей.

29 сентября беспилотники вооружённых сил Украины обстреляли российские корабли Черноморского флота в Севастополе, после чего МО России приняло решение о выходе из зерновой сделке в одностороннем порядке.