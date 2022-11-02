Минобороны РФ: Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Российская Федерация вновь будет принимать участие в так называемой зерновой сделке.

2 ноября Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что страна вновь будет принимать участие в сделке по вывозу зерна из Украины.

"РФ возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, заявили в МО РФ", - перелает официальный телеграм-канал RT.

Напомним, что ранее Россия объявила о выходе из зерновой сделки после атаки на порт в городе Севастополь со стороны украинских войск.

При этом вчера, 1 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Российской Федерации.