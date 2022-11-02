Врачи рассказали, что вредно для печени
Печень — один из важнейших органов человеческого организма, который, как и любой другой, подвержен различным заболеваниям.
Способствует развитию заболеваний печени не только алкоголь. Опасны для этого органа некоторые добавки, травы и лекарства с высокой гепатотоксичностью, такие как парацетамол, и диетические ошибки.
Например, опасно для печени:
-слишком много сахара в рационе,
-употребление большого количества продуктов, подслащенных глюкозно-фруктозным сиропом,
-слишком много насыщенных жиров в рационе.
Неправильная диета с высоким содержанием жиров приводит к ожирению и увеличивает риск метаболического синдрома, преддиабета и диабета 2 типа, которые повышают риск повреждения печени.
Опубликовано: Ангелина Крент
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