Врачи рассказали, что вредно для печени

APS
2022-11-02 13:58

Печень — один из важнейших органов человеческого организма, который, как и любой другой, подвержен различным заболеваниям.

Способствует развитию заболеваний печени не только алкоголь. Опасны для этого органа некоторые добавки, травы и лекарства с высокой гепатотоксичностью, такие как парацетамол, и диетические ошибки. 

Например, опасно для печени: 

-слишком много сахара в рационе, 
-употребление большого количества продуктов, подслащенных глюкозно-фруктозным сиропом, 
-слишком много насыщенных жиров в рационе. 

Неправильная диета с высоким содержанием жиров приводит к ожирению и увеличивает риск метаболического синдрома, преддиабета и диабета 2 типа, которые повышают риск повреждения печени.   

Опубликовано: Ангелина Крент