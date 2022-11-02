Минобороны РФ: Россия снова будет принимать участие в зерновой сделке

Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

2 ноября РИА Новости сообщили, что в пресс- релизе Министерства обороны России говорится о том, что украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы", поэтому Москва возобновляет свое участие в зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что свое участие в зерновой сделке Россия приостанавливает после атаки киевских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.