Минобороны РФ: Россия снова будет принимать участие в зерновой сделке
Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке
2 ноября РИА Новости сообщили, что в пресс- релизе Министерства обороны России говорится о том, что украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы", поэтому Москва возобновляет свое участие в зерновой сделке.
Ранее сообщалось, что свое участие в зерновой сделке Россия приостанавливает после атаки киевских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Опубликовано: Елена Калиновская
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