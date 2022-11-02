Зеленский сообщил, что бояться возможности ядерной войны не стоит
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны.
В среду днем РИА Новости сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью чешскому телевидению, отвечая на вопрос, возможна ли ядерная война, ответил, что не уверен, но думает, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание ситуации о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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