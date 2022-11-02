Минобороны РФ: ВСУ выпустили 9 снарядов по ТЭЦ Энергодара и Запорожской АЭС
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские военные выпустили 9 снарядом по ТЭЦ Энергодара и территории близ Запорожской АЭС.
В среду, 2 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки служащие Вооружённых сил Украины выпустили девять снарядов по району промзоны ТЭЦ Энергодара и территории у здания Запорожской АЭС.
Конашенков добавил, что российские военнослужащие ответным огнём пресекли попытку атаки со стороны Украины, обеспечив радиационную безопасность Запорожской АЭС и не допустив жертв среди мирного населения Энергодара.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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