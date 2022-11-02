Россия передаст Лондону доказательства причастности Британии к теракту ВСУ в Севастополе
Министерство иностранных дел России сообщило о намерениях передать официальному Лондону сведения, доказывающие причастность британских спецслужб к теракту в севастопольской бухте.
Днём 2 ноября Министерство иностранных дел РФ опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что в ближайшие дни правительство России намеревается передать представителям администрации Лондона сведения, которые доказывают причастность спецагентов Великобритании к нападению армии Украины на российские корабли Черноморского флота в Севастополе.
29 октября беспилотники ВСУ проникли в воздушное пространство России в севастопольской бухте, атаковав три российских корабля Черноморского флота.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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