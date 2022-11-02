Россия передаст Лондону доказательства причастности Британии к теракту ВСУ в Севастополе

Министерство иностранных дел России сообщило о намерениях передать официальному Лондону сведения, доказывающие причастность британских спецслужб к теракту в севастопольской бухте.

Днём 2 ноября Министерство иностранных дел РФ опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что в ближайшие дни правительство России намеревается передать представителям администрации Лондона сведения, которые доказывают причастность спецагентов Великобритании к нападению армии Украины на российские корабли Черноморского флота в Севастополе.

29 октября беспилотники ВСУ проникли в воздушное пространство России в севастопольской бухте, атаковав три российских корабля Черноморского флота.