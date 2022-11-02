Зеленский призвал не бояться России из-за риска ядерной войны

Владимир Зеленский уверен, что украинское население и мировое сообщество не должно опасаться российского ядерного оружия.

2 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский дал интервью чешским репортёром, которые прибыли в Киев, где публично заявил, что не может дать исчерпывающего прогноза в вопросе вероятности применения тактического ядерного оружия со стороны России в ходе спецоперации.

Также Зеленский призвал, что народ Украины и население иных государств должно прекратить бояться России и риска ядерного удара, которого всё ещё не произошло.