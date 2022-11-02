Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Гуево в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины приграничного села Гуево пострадали пять человек.

2 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по приграничному селу Гуево Суджанского района.

Гладков добавил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в белгородском селе пять человек, среди которых трое – дети, получили ранения различной степени тяжести, также были повреждены несколько частных домовладений и магазин.