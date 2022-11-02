Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Гуево в Белгородской области
2022-11-02 15:20
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины приграничного села Гуево пострадали пять человек.
2 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по приграничному селу Гуево Суджанского района.
Гладков добавил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в белгородском селе пять человек, среди которых трое – дети, получили ранения различной степени тяжести, также были повреждены несколько частных домовладений и магазин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
КНДР занимает четвертое место в мире по численности войск
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Диетологи рассказали, какую зелень лучше всего есть
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»