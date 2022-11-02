Минобороны: Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке
2022-11-02 15:27
Российское оборонное ведомство объявило о возобновлении участия Москвы в стамбульской продуктовой сделке.
Российская Федерация получила исчерпывающие гарантии безопасности от Украины и возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, сообщило Министерство обороны.
"Украинская сторона официально гарантировала безопасность морского гуманитарного коридора", - говорится в публикации пресс-службы минобороны.
Ранее Киев при содействии ООН и Турции направил в Совместный координационный центр письмо с гарантиями того, что порты Украины не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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