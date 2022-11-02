Der Spiegel: Нидерланды требуют от Китая закрыть полицейские офисы на свой территории
Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что полицейские офисы Китая на территории страны должны быть немедленно закрыты. О этом сообщает авторитетное немецкое издание Der Spiegel.
Вопке Хекстр отметил, что в некоторых нидерландских городах китайские полицейские офисы отслеживают диссидентов и оказывают на них давление. Это является причиной требования немедленного закрытия полицейских офисов Китая в Нидерландах.
Министр также напомнил, что Нидерланды никогда не выдавали Китаю разрешение на осуществления подобной деятельности на своей территории. Про его словам, такие офисы попросту неприемлемы, даже если бы они занимались понятной и прозрачной деятельностью.
Пресса Нидерландов сообщает, что на прошлой неделе полиция Амстердама и Роттердама обнаружила два незарегистрированных китайских офиса правопорядка. По документам они являлись «сервисными центрами».
По данным журналистов подобные «центры» в качестве полицейских офисов Китая есть не только в Нидерландах, но и других странах Европейского союза. При этом формально они могут осуществлять любую деятельность, но фактически оказывают давление на диссидентов, покинувших КНР.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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