Der Spiegel: Нидерланды требуют от Китая закрыть полицейские офисы на свой территории

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что полицейские офисы Китая на территории страны должны быть немедленно закрыты. О этом сообщает авторитетное немецкое издание Der Spiegel.

Вопке Хекстр отметил, что в некоторых нидерландских городах китайские полицейские офисы отслеживают диссидентов и оказывают на них давление. Это является причиной требования немедленного закрытия полицейских офисов Китая в Нидерландах.

Министр также напомнил, что Нидерланды никогда не выдавали Китаю разрешение на осуществления подобной деятельности на своей территории. Про его словам, такие офисы попросту неприемлемы, даже если бы они занимались понятной и прозрачной деятельностью.

Пресса Нидерландов сообщает, что на прошлой неделе полиция Амстердама и Роттердама обнаружила два незарегистрированных китайских офиса правопорядка. По документам они являлись «сервисными центрами».

По данным журналистов подобные «центры» в качестве полицейских офисов Китая есть не только в Нидерландах, но и других странах Европейского союза. При этом формально они могут осуществлять любую деятельность, но фактически оказывают давление на диссидентов, покинувших КНР.