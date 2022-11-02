Российские пенсионеры в Эстонии испытывают трудности с получением выплат
Пенсионный фонд Российской Федерации пытается справится с санкционной политикой Европейского союза (ЕС), но пока нет единой договоренности по отправке пенсий за границу.
Так, некоторые российские пенсионеры, проживающие в Эстонии до сих пор не могут получить деньги за третий квартал. По некоторым данным, Россия отправляла средства Пенсионного фонда в Беларусь, а уже из третьей страны они поступают в Эстонию. Однако с недавнего времени некоторые белорусские банки также находятся под санкциями ЕС.
В Пенсионном фонде РФ не могут назвать точных сроков получения средств в Эстонии, так как деньги переведены, а все остальные процессы зависят от скорости работы эстонских банков. В обычной ситуации такие переводы занимали не более недели, однако сейчас все поменялось.
Российская пенсия в Эстонии выплачивается раз в квартал сразу за три месяца. На территории Эстонии насчитывает 4 061 получателей российской пенсии.
Посольство России в Таллине объяснило, что проблемы в выплатах российским пенсионерам в Эстонии действительно есть, однако они напрямую зависят от европейских санкций. Другими словами, они вызвала блокировкой банковских переводов по инициативе ЕС и как быстро разрешаться неизвестно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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