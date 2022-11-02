Эрдоган: в Турции может пройти референдум по обязательному ношению хиджаба для женщин

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в скором времени в стране может пройти референдум, на котором общество спросят, обязательно ли носить женщинам хиджаб.

При этом в турецком обществе такой вопрос поднимается нечто, однако вызывает много споров. Одни считают, что Турция должна жить по светским правилам, которые не запрещают хождение женщин с непокрытой головой, другие — настаивают на хиджабе.

Ранее Эрдоган сообщил о том, что зерновой коридор с Украиной возобновит работу сегодня, 2 ноября 2022 года. Это произошло после разговора турецкого лидера с главой российского Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Позже в Министерстве обороны РФ подтвердили гарантию и уточнили, что возобновление работы зернового коридора возможно, так как российская сторона получила письменные гарантии от Украины о ненападении на суда в Черном море.

Действия зернового коридора было приостановлено после того, как военные и гражданские суда в Севастополе подверглись нападению с украинской стороны. При этом в России и ранее не исключали возобновления работы зернового коридора.