Зеленский анонсировал свою поездку в Крым с целью посмотреть на море
2022-11-02 15:57
Владимир Зеленский утверждает, что намеревается посетить крымский полуостров ближе к летнему сезону.
2 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал интервью одному из чешский телеканалов, где публично заявил о своих намерениях посетить Крым, который на данный момент всё ещё находится в составе Российской Федерации, войдя в неё по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году.
По словам Зеленского, он планирует поехать в Крым после окончания зимы, ближе к лету, поскольку очень хочет увидеть море своими глазами. При этом Владимир Зеленский отметил, что зимой на море делать нечего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
КНДР занимает четвертое место в мире по численности войск
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Диетологи рассказали, какую зелень лучше всего есть
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»