Зеленский анонсировал свою поездку в Крым с целью посмотреть на море

Владимир Зеленский утверждает, что намеревается посетить крымский полуостров ближе к летнему сезону.

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал интервью одному из чешский телеканалов, где публично заявил о своих намерениях посетить Крым, который на данный момент всё ещё находится в составе Российской Федерации, войдя в неё по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году.

По словам Зеленского, он планирует поехать в Крым после окончания зимы, ближе к лету, поскольку очень хочет увидеть море своими глазами. При этом Владимир Зеленский отметил, что зимой на море делать нечего.