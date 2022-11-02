Киселев высмеял визит Бузовой в Донбасс
2022-11-02 16:46
Худрук и барабанщик группы "Земляне" Владимир Киселев высмеял визит поющей ведущей Ольги Бузовой в Донбасс.
Барабанщик и худрук известного музыкального коллектива "Земляне" Владимир Киселев высмеял поездку Ольги Бузовой в Донбасс с гуманитарной целью.
Киселев, посещавший Донбасс не 1 раз, назвал визит Бузовой "перекладыванием ящиков из одного грузовика в другой, чем артист возмутился в шоу Маргариты Симоньян "Ч. Т. Д.".
Ранее сама Ольга рассказала, что приехала в Донбасс с гуманитарной миссией.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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