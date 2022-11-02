Киселев высмеял визит Бузовой в Донбасс

Худрук и барабанщик группы "Земляне" Владимир Киселев высмеял визит поющей ведущей Ольги Бузовой в Донбасс.

Барабанщик и худрук известного музыкального коллектива "Земляне" Владимир Киселев высмеял поездку Ольги Бузовой в Донбасс с гуманитарной целью.

Киселев, посещавший Донбасс не 1 раз, назвал визит Бузовой "перекладыванием ящиков из одного грузовика в другой, чем артист возмутился в шоу Маргариты Симоньян "Ч. Т. Д.".

Ранее сама Ольга рассказала, что приехала в Донбасс с гуманитарной миссией.