Пермякова ответила на критику своего фото в свадебном платье

50-летняя звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова недавно разместила в соцсетях снимок, где позирует в свадебном платье. Оказалось, что это фото сделано на съемках.

Светлана Пермякова в соцсетях разместила снимок, где позирует в пышном свадебном наряде. Фанаты тут же стали поздравлять артистку со знаменательным событием.

Позднее выяснилось, что снимки сделаны на съёмочной площадке одного из сериалов, а замуж вышла героиня Пермяковой.

Подписчики знаменитости обвинили артистку в обмане. Пермякова заверила, что не сообщала, что выходит замуж, а ее поклонники "додумали" все сами.