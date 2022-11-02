Bloomberg: Евросоюз ждёт «большой удар» из-за санкций против российской нефти

Информационное агентство Bloomberg рассказало о возможных проблемах внутри Европейского союза после решения запретить импорт российских нефтепродуктов морским способом.

Вечером среды журналисты американской газеты Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора расположенной в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци сообщили, что решение ЕС запретить морской импорт российских нефтепродуктов станет "большим ударом" для всех стран Европы.

По мнению Дескальци, европейские государства будут вынуждены замещать отсутствие поставок нефти из России закупками данного энергоресурса у Соединённых Штатов по высоким ценам, что вызвано медленным увеличением темпов его добычи в США.