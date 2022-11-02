Кадыров уволил командира подразделения «Ахмат» с поста секретаря Совбеза Чечни

APS
2022-11-02 19:28

Глава Чечни уволил командира подразделения «Ахмат» с поста с поста секретаря Совбеза Чечни через три месяца после назначения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уволил командира подразделения «Ахмат» с поста секретаря Совбеза Чечни. Соответствующее объявление появилось на правительственном сайте.

"Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета общественной безопасности Чечни", - говорится в публикации.

Рамзан Кадыров назначил Алаудинова на должность в июле. В августе командир "Ахмата" стал Героем России.

Опубликовано: Максим Алексеев