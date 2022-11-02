Кадыров уволил командира подразделения «Ахмат» с поста секретаря Совбеза Чечни
2022-11-02 19:28
Глава Чечни уволил командира подразделения «Ахмат» с поста с поста секретаря Совбеза Чечни через три месяца после назначения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уволил командира подразделения «Ахмат» с поста секретаря Совбеза Чечни. Соответствующее объявление появилось на правительственном сайте.
"Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета общественной безопасности Чечни", - говорится в публикации.
Рамзан Кадыров назначил Алаудинова на должность в июле. В августе командир "Ахмата" стал Героем России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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