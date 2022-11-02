Шольц: Германия поддерживает принцип «одного Китая»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия наряду с другими странами поддерживает принцип "одного Китая".

2 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц дал интервью местной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где публично заявил, что правительство Германии, как и власти Соединённых Штатов, придерживается принципа "одного Китая", поскольку ситуация в Тайваньском проливе действительно является напряжённым.

Также Шольц уверен, что изменение статуса независимости Тайваня с возможностью его присоединения к материковому Китая может произойти только мирным путём.