Шольц: Германия поддерживает принцип «одного Китая»
2022-11-02 19:44
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия наряду с другими странами поддерживает принцип "одного Китая".
2 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц дал интервью местной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где публично заявил, что правительство Германии, как и власти Соединённых Штатов, придерживается принципа "одного Китая", поскольку ситуация в Тайваньском проливе действительно является напряжённым.
Также Шольц уверен, что изменение статуса независимости Тайваня с возможностью его присоединения к материковому Китая может произойти только мирным путём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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