Кадыров: после завершения СВО Зеленский займёт руководящую должность в Чечне
2022-11-02 20:20
Рамзан Кадыров рассказал о судьбе Владимира Зеленского после скорого завершения специальной военной операции.
Вечером 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое голосовое сообщение на своей странице в Telegram, где сообщил, что в ближайшее время спецоперация на территории Украины будет завершена, после чего Владимир Зеленский будет доставлен в Грозный, где будет займёт один из руководящих постов.
По словам Кадырова, после завершения СВО Зеленский станет главным по чистке и подметанию проспекта имени Путина, который находится в Грозном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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