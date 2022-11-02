Кадыров: после завершения СВО Зеленский займёт руководящую должность в Чечне

Рамзан Кадыров рассказал о судьбе Владимира Зеленского после скорого завершения специальной военной операции.

Вечером 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое голосовое сообщение на своей странице в Telegram, где сообщил, что в ближайшее время спецоперация на территории Украины будет завершена, после чего Владимир Зеленский будет доставлен в Грозный, где будет займёт один из руководящих постов.

По словам Кадырова, после завершения СВО Зеленский станет главным по чистке и подметанию проспекта имени Путина, который находится в Грозном.