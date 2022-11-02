В Великобритании женщина требует запретить украшения на Хэллоуин из-за таблички на туалете
2022-11-02 23:42
Издание MyLondon сообщает, что жительница Лондона пожаловалась на украшения на Хэллоуин. Ее имя не называется.
Женщина пыталась посетить туалет в местном магазине, но на нем была табличка «Не входить».
Это заставило ее усомниться, действительно ли туалет не работает, и в итоге покинуть магазин. Предупреждающие знаки являются обычным украшением на Хэллоуин в Великобритании.
По данным MyLondon, в последние годы этот праздник набирает популярность в Великобритании, и украшение домов и предприятий становится растущей тенденцией.
Опубликовано: Светлана Репина
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