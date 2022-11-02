РИА Новости: ВСУ обстреляли жилые районы Артемовска в присутствии европейских журналистов

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что ВСУ обстреляли жилые районы Артемовска в ДНР.

Источник утверждает, что украинская сторона намерена обвинить в этих обстрелах Россию.

Согласно полученным данным, ВСУ вели обстрел из гранатометов и минометов. Это происходило в присутствии представителей европейских СМИ.

На данный момент нет информации о жертвах данного обстрела.