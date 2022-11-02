РИА Новости: ВСУ обстреляли жилые районы Артемовска в присутствии европейских журналистов
2022-11-02 23:47
РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что ВСУ обстреляли жилые районы Артемовска в ДНР.
Источник утверждает, что украинская сторона намерена обвинить в этих обстрелах Россию.
Согласно полученным данным, ВСУ вели обстрел из гранатометов и минометов. Это происходило в присутствии представителей европейских СМИ.
На данный момент нет информации о жертвах данного обстрела.
Опубликовано: Светлана Репина
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