Владелец KFC компания Yum! Brands сообщила о негативном влиянии ухода из России
2022-11-03 01:36
Канадско-американская компания Yum! Brands, владелец бренда KFC, сообщила, что уход из России негативно повлиял на общий уровень продаж.
В третьем квартале рост продаж замедлился на 4 процентных пункта на фоне закрытия бизнеса в России.
Вместе с тем KFC нарастили продажи за последние три месяца на 8% в сравнении с прошлогодним показателем.
Но из-за ухода с российского рынка темпы роста операционной прибыли снизились на 5 процентных пунктов.
Опубликовано: Светлана Репина
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