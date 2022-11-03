Владелец KFC компания Yum! Brands сообщила о негативном влиянии ухода из России

Канадско-американская компания Yum! Brands, владелец бренда KFC, сообщила, что уход из России негативно повлиял на общий уровень продаж.

В третьем квартале рост продаж замедлился на 4 процентных пункта на фоне закрытия бизнеса в России.

Вместе с тем KFC нарастили продажи за последние три месяца на 8% в сравнении с прошлогодним показателем.

Но из-за ухода с российского рынка темпы роста операционной прибыли снизились на 5 процентных пунктов.