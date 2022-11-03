Более половины британцев стали экономить на отоплении из-за роста цен

Согласно результатам опроса, проведенного Ipsos по заказу Sky News, с начала нынешнего года 60% британцев ограничивают использование отопления в связи с ростом цен.

При этом 48% опрошенных сократили контакты с людьми, 27% сменили формат работы на удаленный. 27% респондентов начали продавать личные вещи.

Опрос показал, что в 2022 году кредиты брали 18% граждан. Около 25% британцев стали ограничивать себя в еде.

В августе 2022 года 33% опрошенных заявили о сложностях с оплатой счетов за электричество. В октябре их количество возросло до 35%.