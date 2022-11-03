«Калашников» объявил о поставках в войска новой снайперской винтовки вместо СВД

Концерн «Калашников» объявил о новом контракте с Минобороны о поставках в войска новой снайперской винтовки Чукавина .

Концерн «Калашников» заключил контракт с Министерством обороны России о поставках в войска новой снайперской винтовки Чукавина вместо советской СВД, сообщил глава предприятия Алан Лушников.

"Министерство обороны уже закупает эти винтовки, у нас заключен контракт", - сказал он.

Ранее глава концерна «Калашников» сообщал, что винтовки уже эксплуатируются в войсках и нареканий к ним нет.