«Калашников» объявил о поставках в войска новой снайперской винтовки вместо СВД
2022-11-03 06:11
Концерн «Калашников» объявил о новом контракте с Минобороны о поставках в войска новой снайперской винтовки Чукавина .
Концерн «Калашников» заключил контракт с Министерством обороны России о поставках в войска новой снайперской винтовки Чукавина вместо советской СВД, сообщил глава предприятия Алан Лушников.
"Министерство обороны уже закупает эти винтовки, у нас заключен контракт", - сказал он.
Ранее глава концерна «Калашников» сообщал, что винтовки уже эксплуатируются в войсках и нареканий к ним нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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