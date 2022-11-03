На тяжелобольную экс-жену Андрея Аршавина Алису опять подали в суд, истец требует 3 миллиона

Черная полоса в ее жизни не заканчивается: взыскания материального ущерба на этот раз требует питерский бизнесмен.

Более полугода прошло с того момента, как Алиса Аршавина исчезла из информационного пространства. Она удалила все свои посты из соцсетей, отключила телефон. СМИ не исключают, что бывшая жена Андрея Аршавина легла в клинику, чтобы решить многочисленные проблемы со здоровьем, сообщает СтарХит.

Алиса в последнее перед исчезновением время вела себя странно: обвинила мать и бывшего супруга в том, что якобы они заразили ее сифилисом, а затем устроили настоящую травлю.

Возможно, расстройство психики развилось на фоне аутоиммунного заболевания, почти лишившего красивую женщину носа. Всему этому предшествовал травмирующий тяжелый развод с футболистом: спортсмен оставил жену с маленькой дочкой на руках, не помогал ей финансово и не участвовал в жизни дочки.

Летом женщина проиграла суд своей бывшей свекрови на 2 миллиона рублей. А сейчас ее ждут разбирательстива с новым иском: предприниматель из Питера Виталий Савчин потребовал с Аршавиной вернуть ему 3 миллиона рублей.

В пресс-службе Красносельского районного суда изданию пояснили: речь идет о компенсации материального вреда. Процесс возобновится после того, как будет проведена оценка соответствующего ущерба.