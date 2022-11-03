Антонов сообщил, что возвращаться в Россию пока не намерен

Легендарный певец Юрий Антонов сообщил, что находится за рубежом на реабилитации. В РФ он не спешит, а о концертах пока речи даже быть не может.

Народный артист РФ Юрий Антонов заявил, что на родину возвращаться не планирует. Исполнитель отменил апрельский сольный концерт, отправившись на реабилитацию за рубеж.

Знаменитость сообщил порталу BLITZ+ , что дела его "понемногу", но о выступлениях он даже не думает.

Антонов дал понять, что работа подождет? пока он занимается здоровьем.