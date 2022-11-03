Бутусов о конфликте в Украине: «это было неизбежно»
2022-11-03 11:45
Вячеслав Бутусов назвал неизбежным конфликт на Украине, об этом сообщает «Рамблер».
Как сообщает «Рамблер», лидер группы «Орден славы» в своем интервью для РИА Новости назвал военный конфликт России и Украины неизбежным, хотя для него происходящее было неожиданным.
Так же он посоветовал людям, которые болезненно переносят новости о войне и сопереживают трагическим событиям настолько, что начинают болеть, могут искать моральной помощи в церкви.
Опубликовано: Илья Крылов
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