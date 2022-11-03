Посол Британии в Москве Броннерт покинула МИД
Посол Британии Броннерт покинула МИД, куда была вызвана из-за атаки на Севастополь.
3 ноября РИА Новости сообщили, что посол Великобритании Дебора Броннерт покинула МИД России, куда ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь.
Сообщается, что дипломат пробыла в Министерстве иностранных дел более получаса, от комментариев и общения с прессой она отказалась.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Броннерт будет вызвана в МИД РФ в ближайшее время,где Российская сторона представит британскому послу материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота.
Опубликовано: Елена Калиновская
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