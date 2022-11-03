Флаг России сняли со здания администрации Херсонской области

В Херсоне со здания со здания ОГА и бывшей администрации Украины сняли российский триколор.

В четверг, 3 ноября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на военкоров и местных жителей, сообщили о том, что о здания администрации в Херсоне пропал флаг Российской Федерации.

Отмечается, что российский триколор по-прежнему развевается над зданием районного исполнительного комитета и ряде других государственных зданиях в Херсоне.

На данный момент правительство Херсонской области не сделало официального заявления касательно исчезновения флага России с ОГА и бывшей администрации Украины в городе.