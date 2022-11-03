Ученые выяснили, почему опасно спать со смартфоном

Телефоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. И всё-таки иногда их нужно оставлять подальше от себя.

Калифорнийский департамент здоровья выпустил предупреждение: ученые настаивают, что перед сном смартфоны нужно держать по крайней мере на расстоянии вытянутой руки от себя, чтобы сократить дозу облучения.

Также их исследования подтвердили, что использование смартфона может влиять на возникновение онкологии, вызывать проблемы с концентрацией внимания, психическим здоровьем и репродуктивной системой.

Пока исследования не могут доказать четкой взаимосвязи, но, думаем, каждый человек понимает, что мобильный телефон — вовсе не безобидное устройство. Проведенные испытания показывают, что опасность есть. Особенно для детей.

Так, ученые рекомендуют держать смартфоны на расстоянии 1-2 метров от кровати. «Большинство людей даже не подозревают о том, что есть четкое предупреждение держать телефон подальше от тела. И это тревожит, потому что родители, не знающие об этом, спокойно оставляют детей рядом с гаджетами», — сетует доктор Дэвис из Фонда здоровья человека и окружающей среды.

Ученые калифорнийского департамента здоровья подчеркивают, что низкочастотные радиосигналы намного легче проникают в мозг детей, чем взрослых, что может привести к повреждениям или другим негативным последствиям при развитии мозга.