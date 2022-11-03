Арестович: ВСУ исчерпали наступательный потенциал

Советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ не смогут перейти в наступление из-за дефицита оружия.

3 ноября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём интервью для LatyninaTV заявил о том, что Вооружённые силы Украины исчерпали наступательный потенциал после попытки контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях.

Арестович пояснил, что в настоящее время украинская армия фактически осталась без оружия, которое производится не в Украине, а поставляется странами коллективного Запада для оказания военной помощи киевскому режиму.