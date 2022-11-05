Австралийский снайпер Тревор Кьелдал, сражавшийся на стороне Киева, был ликвидирован российскими войсками.

5 ноября британская газета The Sun опубликовала новость о том, что 40-летний гражданин Австралии Тревор Кьелдал, воевавший за вооружённые силы Украины в качестве снайпера, был уничтожен российскими военными при активной фезе боёв на территории республик Донбасса.

Примечательно, что накануне Тревор Кьелдал возвращался домой в Австралию с целью отпраздновать день рождения, после чего вновь приехал в зону боевых действий.