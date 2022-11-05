Sun: воевавший за ВСУ снайпер Кьелдал из Австралии погиб в Донбассе
2022-11-05 18:10
Австралийский снайпер Тревор Кьелдал, сражавшийся на стороне Киева, был ликвидирован российскими войсками.
5 ноября британская газета The Sun опубликовала новость о том, что 40-летний гражданин Австралии Тревор Кьелдал, воевавший за вооружённые силы Украины в качестве снайпера, был уничтожен российскими военными при активной фезе боёв на территории республик Донбасса.
Примечательно, что накануне Тревор Кьелдал возвращался домой в Австралию с целью отпраздновать день рождения, после чего вновь приехал в зону боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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