The Sun: в ДНР ликвидирован австралийский наемник-снайпер Кьелдал
2022-11-05 18:13
The Sun: в Донбассе ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала.
В субботу днем британское издание сообщило, что в Донбассе был ликвидирован 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал, который был ранен в июле, а затем вылечился и вернулся в сентябре в зону боевых действий.
Сообщается, что ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, где именно это произошло, не уточняется.
Ранее в среду Минобороны России сообщало об уничтожении в ЛНР и Харьковской области за сутки около 400 украинских военных и иностранных наемников.
Опубликовано: Елена Калиновская
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