The Sun: в Донбассе ликвидировали 40-летнего австралийского снайпера Тревора Кьелдала.

В субботу днем британское издание сообщило, что в Донбассе был ликвидирован 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал, который был ранен в июле, а затем вылечился и вернулся в сентябре в зону боевых действий.

Сообщается, что ликвидировали Кьелдала в начале ноября в Донбассе, где именно это произошло, не уточняется.

Ранее в среду Минобороны России сообщало об уничтожении в ЛНР и Харьковской области за сутки около 400 украинских военных и иностранных наемников.