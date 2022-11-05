В Донбассе ликвидировали австралийского наёмника ВСУ Тревора «Ниндзя» Кьелдала
2022-11-05 18:44
Российские военнослужащие ликвидировали наёмника-снайпера ВСУ из Австралии Тревора Кьелдала с позывным «Ниндзя».
5 ноября британская газета-таблоид The Sun сообщила о том, что в ходе боевых действий в Донбассе российскими военнослужащими был ликвидирован сражавшийся за Украину 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал.
Отмечается, что уроженец Квинсленда Тревор «Ниндзя» Кьелдал в середине июля получил осколочные ранения, после чего провёл несколько месяцев в госпитале и вернулся на передовую в сентябре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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