ВСУ обстреляли приграничное российское село Гуево в Курской области
2022-11-05 19:13
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что украинские бойцы открыли огонь по приграничному российскому селу Гуево в Суджанском районе области.
5 ноября губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Гуево, которое находится 3,5 км от российско-украинской границы.
Старовойт добавил, что в результате обстрела ВСУ села Суджанского района Курской области были повреждены 4 частных домовладения, жертв и пострадавших среди населения Гуево нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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