ВСУ обстреляли приграничное российское село Гуево в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что украинские бойцы открыли огонь по приграничному российскому селу Гуево в Суджанском районе области.

5 ноября губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Гуево, которое находится 3,5 км от российско-украинской границы.

Старовойт добавил, что в результате обстрела ВСУ села Суджанского района Курской области были повреждены 4 частных домовладения, жертв и пострадавших среди населения Гуево нет.